Рейс Сочи — Красноярск перенаправили в Абакан из-за сильного ветра

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6876 из Сочи в Красноярск, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в Абакане из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Красноярска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы аэропорта, причиной изменения маршрута стал сильный боковой ветер, который затруднил посадку. На борту Boeing-737-800 находились 188 пассажиров. Ожидается, что вылет из Абакана состоится в 09:00 по местному времени (05:00 мск). По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Кубани 13 декабря наблюдаются порывы ветра до 18 м/с, а также метель.

В Сочи во второй половине дня 13 декабря прогнозируют понижение температуры. Ветер будет усиливаться до 15–20 м/с. По распоряжению мэра Андрея Прошунина местные службы работают в усиленном режиме.

В предгорьях и невысоких горах предсказывается активное налипание мокрого снега на провода и деревья. Специалисты МЧС советуют жителям и туристам укрепить конструкции на своих участках, чтобы предотвратить повреждения, а также оперативно сообщать о любых перебоях в электроснабжении, газе или водоснабжении.

Кроме того, ожидается значительное ухудшение погодных условий как в Сочи, так и на федеральной территории Сириус. С вечера 11 декабря предсказываются сильные дожди с грозами, а 12 и 13 декабря на море сохранится штормовое волнение, которое может достигнуть 5 баллов. В районе от Магри до Веселого возможны смерчи. В горных районах также объявлено предупреждение о лавинной опасности.

Мария Удовик