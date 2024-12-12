На «Красной Поляне» закрыли все горнолыжные трассы из-за лавиноопасности

На сочинском курорте «Красная Поляна» с утра четверга, 12 декабря, закрыты все горнолыжные трассы. Ограничения ввели из-за объявленного ранее предупреждения по лавинной опасности, говорится в официальном Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Все горнолыжные трассы закрыты по лавинной опасности. С 8:30 в штатном режиме работают канатные дорогие Красная поляна, Реликтовый лес, Вершина», – сказано в публикации.

«Ъ-Сочи» писал, что предупреждение по лавиноопасности в горах курорта на отметках выше 1,5 тыс. м над уровнем моря объявили 11 декабря. Также предупреждали об ухудшении погоды: снеге, дождях, смерчах на побережье. В период с 19:00 11 декабря и до конца суток, а также 12 декабря 2024 года, специалисты прогнозируют очень сильный снег в горах курорта. На дорогах возможна гололедица.

Вячеслав Рыжков