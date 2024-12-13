В этом году 73% жителей Казани планируют провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. Информация об этом следует из данных опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 73% казанцев планируют провести Новый год дома в кругу семьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ 73% казанцев планируют провести Новый год дома в кругу семьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

8% респондентов заявили, что проведут новогоднюю ночь на работе, 7% ответили, что поедут в путешествие по России, а 4% — проведут ночь на даче или в деревне. Лишь 1% участников опроса планирует пойти в гости. Еще 5% собираются отметить Новый год в других местах: за границей, в кафе или ресторане, в дороге, гостинице или доме отдыха, а некоторые — на берегу моря.

Женщины чаще, чем мужчины, сообщали о намерении провести праздник в семейном кругу: 79% против 68%. Мужчины, в свою очередь, чаще будут выходить на работу в новогоднюю ночь. Среди тех, кто встретит Новый год на службе, как правило, находятся инженеры, рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи и младший медицинский персонал, охранники, а также работники аварийно-спасательных служб.

Влас Северин