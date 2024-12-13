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В Севастополе простились с погибшим на СВО сочинским стрелком штурмовой роты

Днем накануне, 12 декабря, в Севастополе прошли похороны погибшего на СВО гвардии рядового, стрелка десантно-штурмовой роты Сергея Королева – уроженца Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

«Сергей Сергеевич Королев родился и вырос в Сочи. Парень рано остался без родителей, учился и воспитывался в интернате. Сергей Сергеевич с детства мечтал о карьере военнослужащего, поэтому еще более 15 лет назад заключил контракт и был направлен для прохождения службы в Севастополь, в бригаду морской пехоты», – рассказал губернатор.

Погибший, по словам господина Развожаева, ранее принимал участие в действиях по наведению конституционного порядка на Северном Кавказе, был ветераном боевых действий. В начале СВО заключил новый контракт с министерством обороны, с 2023 года принимал участие в спецоперации в составе 810-й бригады морской пехоты.

Боевые задачи погибший выполнял «на наиболее сложных участках фронта». Сергей Королев погиб в бою на Херсонском направлении.

Вячеслав Рыжков

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