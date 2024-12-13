В Республике Татарстан за последнюю неделю возросла стоимость всех видов бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возросла цена бензина и дизельного топлива

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане возросла цена бензина и дизельного топлива

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 3 по 9 декабря стоимость бензина АИ-98 и выше в республике повысилась на 31 копейку — до 78,93 руб. Средняя цена бензина АИ-95 возросла на 2 копейки и составила 56,76 руб. Цены на АИ-92 бензин возросли на 15 копеек — до 52,68 руб., а дизельное топливо — на 7 копеек, до 64,56 руб. за литр.

Влас Северин