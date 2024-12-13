Не в «Тепличных» условиях

Учредители Агрокомбината «Тепличный», расположенного рядом с хутором Ленина в Краснодаре, обжаловали решение об изъятии предприятия в собственность Российской Федерации. Основанием для изъятия стали нарушения при его приватизации, допущенные более 30 лет назад, краевыми властями. Эксперты считают, что с учетом новой позиции Конституционного суда по делам об оспаривании итогов приватизации, у ответчиков есть шансы добиться пересмотра дела, требуя применения сроков исковой давности.



Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Учредители Агрокомбината «Тепличный» АО «Кубанские теплицы» и ООО «Центр электронных торгов» подали апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края об истребовании в пользу РФ принадлежащих им пакетов акций предприятия. Мотивировочная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Тепличный комплекс был создан в 1978 году для выращивания овощей, цветов и семян. Сначала были построены теплицы, которые были переданы на баланс совхоза «Пашковский». Впоследствии совхоз разделился на три колхоза по специализациям, потом были присоединения, в результате которых и появился «Тепличный». В начале 90-х годов реорганизация и приватизация «Тепличного» как особо значимого предприятия должна была проводиться по особым условиям. Однако, сказано в материалах дела, в январе 1994 года комитет по управлению государственным имуществом Краснодарского края «с превышением полномочий в отсутствие соответствующего волеизъявления правительства РФ, Госкомимущества и Минсельхоза России» утвердил план реорганизации госсовхоза, предусматривающий акционирование предприятия с передачей части акций работникам, а также государственную долю акций. Этот план был согласован с руководством Краснодара и департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кубани. К августу 1994 года регистрационная палата Краснодара зарегистрировала АО «Агрокомбинат “Тепличный”», а департамент по финансам края зарегистрировал его акции.

Сегодня, согласно данным сайта предприятия, агрокомплекс «Тепличный» располагает земельным банком площадью 79 га. Площадь теплиц в пяти производственных цехах составляет 30,5 га. Комплекс имеет тракторный парк, состоящий из 30 машин, также собственный автопарк, агрохим- и биолаборатории. Водой предприятие обеспечивается из краснодарского водохранилища с помощью специальных водопроводных систем. Предприятие имеет патенты на изобретения. Сейчас здесь работают 677 человек.

«Фактически в результате незаконной приватизации, проведенной вне контроля и ведома полномочных федеральных государственных органов, осуществлен вывод государственных активов»

Рассмотрев дело, суд согласился с доводами прокурора о том, что в результате череды ничтожных сделок произошло неправомерное выбытие из владения РФ помимо ее воли имущественного комплекса совхоза «Тепличный», а государству причинен ущерб, выразившийся в фактической утрате активов. Суд пришел к выводу, что весь процесс реорганизации госпредприятия, его акционирования и приватизации созданного акционерного общества был совершен на региональном и местном уровнях. Однако позиция РФ при этом не запрашивалась и не учитывалась. Установленный порядок преобразования совхоза соблюден не был, следовательно, право собственности трудового коллектива на имущество предприятия при его реорганизации не возникло.

«Фактически в результате незаконной приватизации, проведенной вне контроля и ведома полномочных федеральных государственных органов, осуществлен вывод государственных активов»,— говорится в судебном акте. При этом передача Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) прав учредителя на государственную долю совхоза «Тепличный» не может узаконить совершенную сделку, говорится в решении.

«При приобретении спорного имущества и владении им ответчики, а также их фактические владельцы Апетян П. М., Саркисян В. Д. и Вартанов В. А. действовали недобросовестно, преследовали цель установления полного контроля над федеральным предприятием, невзирая на очевидные обстоятельства противоправного выбытия государственного имущества из владения РФ, тогда как при их наличии должны были усомниться в праве продавцов отчуждать ценные бумаги. Однако относились к нарушениям прав и законных интересов государства безразлично, то есть действовали недобросовестно»,— заключает судья Арбитражного суда Кубани судья Андрей Семушкин.

В решении говорится, что указанные лица, воспользовавшись незаконным акционированием федерального предприятия и неправомерной передачей в собственность физлиц его ценных бумаг скупили 93,11% его акций, а затем, злоупотребляя своим доминирующим положением, путем допэмиссий увеличили свою долю до 99,9%. А в 2018 году для создания видимости добросовестного владения передали ценные бумаги подконтрольным им же АО «Кубанские теплицы» и ООО «Центр электронных торгов», говорится в судебном акте.

Ответчики пытались заявить, что у них нельзя забирать все, так как за 30 лет агрокомбинат существенно прирос активами. Однако суд установил, что на сегодняшний день имущественный комплекс предприятия состоит из 46 зданий и сооружений совокупной площадью 431 тыс. кв. м. При этом только два здания общей площадью 90 тыс. кв. м возведены после реорганизации. Но в любом случае активы, приобретенные за счет федерального имущества, должны остаться федеральной собственностью, решил он.

«Российские власти все эти годы не знали о незаконном выбытии из госсобственности данного совхоза <…>. Известно же им об этом стало только в этом году после прокурорской проверки»

Срок давности к требованиям Генпрокуратуры суд также отказался применять. Российские власти все эти годы не знали о незаконном выбытии из госсобственности данного совхоза, пишет судья Андрей Семушкин. Известно же им об этом стало только в этом году после прокурорской проверки. А помимо этого, недобросовестное поведение ответчиков лишает их возможности защищаться сроками давности, следует из его решения.

Основания обжалования, приведенные акционерами в своих жалобах, пока неизвестны. Получить их комментарий оперативно «Ъ-Кубань» не удалось.

Младший партнер Vinder Law Office Виктор Сыренко отметил, что решение по этому делу вынесено в один день с постановлением Конституционного суда (КС), посвященного как раз применению сроков исковой по антикоррупционным искам. Он предположил, что, вероятно, оно вынесено без учета свежей позиции КС, объявленной в этот же день. А КС поставил своеобразную точку в вопросе о том, применяются ли сроки исковой давности к искам прокуратуры об изъятии имущества в связи с нарушением порядка приватизации для тех случаев, когда иски предъявляются не в связи с коррупционными нарушениями. В таких же случаях исковая давность применяться должна.

«В связи с этим, учитывая, что из рассматриваемого решения не следует, что ответчики приобрели акции в результате коррупционных действий, у них есть достаточно высокие шансы для отмены решения в судах вышестоящих инстанций, поскольку акции были приобретены более 10 лет назад, то есть за пределами объективного срока исковой давности»,— полагает он.

Михаил Волкодав