Заммэра Екатеринбурга назвал причину дефицита водителей общественного транспорта

Дефицит водителей общественного транспорта в Екатеринбурге сохраняется из-за из-за оттока кадров на строительство федеральной трассы Екатеринбург — Казань, сообщил в эфире ОТВ заместитель главы города Андрей Корюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, они вернутся обратно в город после завершения строительства участка через год или два. Сейчас в Екатеринбурге ощущается «большой дефицит» не только водителей, но и механизаторов, однако сокращения недостатка кадров ждут, в том числе, после перевода всего общественного транспорта на систему брутто-контрактов.

В рамках реформы также создадут единую для всего транспорта Центральную диспетчерскую систему, которая будет отслеживать его движение и включать «зеленую линию» для более быстрого движения в пиковые часы. «Мы ставим такую задачу с точки зрения эффективности прохода транспортных потоков пассажирского назначения. Есть и санкции за несвоевременность выхода на линию, за несвоевременность соблюдения графика»,— рассказал Андрей Корюков.

Заммэра также добавил, что в следующем году планируют потратить порядка 1,5 млрд руб. на покупку новых трамваев, в частности, для Академического района и центральной части Екатеринбурга.

Напомним, перевод автобусных перевозчиков Екатеринбурга на брутто-контракты перенесли на 1 февраля 2025 года, при этом в администрации города отмечали, что благодаря переходу на них остановился отток водителей троллейбусов и трамваев. Также в 2025 году собираются закупить 15 автобусов особо большого класса, 120 автобусов большого класса, 50 автобусов среднего класса, 50 трамваев и 50 троллейбусов.

По данным вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга в следующем году.

Ирина Пичурина