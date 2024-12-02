В Екатеринбурге сохраняется дефицит водителей автобусов

Благодаря переходу на брутто-контракты в Екатеринбурге остановился отток водителей троллейбусов и трамваев, однако дефицит водителей автобусов пока остается на прежнем уровне — автобусных перевозчиков еще на них не перевели, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Брутто-контракты на работу трамваев и троллейбусов действуют в Екатеринбурге с 1 августа, и благодаря этому количество специалистов, работающих в Гортрансе, впервые за много лет начало расти, следует из отчета мэрии. Так, в начале года на работу приняли девять водителей, к июню — 37 человек, а к началу ноября было трудоустроено 107 человек — всего 107 водителей сейчас работает в Гортрансе. Кроме того, число других специалистов к ноябре тоже значительно выросло — сейчас в Гортрансе работает 192 кондуктора и 47 слесарей, отмечается и скоращение количества вакансий. С начала года средняя зарплата водителя выросла с 61 711 до 96 640 руб., кондукторов — с 48 296 до 69 982 руб., а слесарей — с 46 189 до 70 273 руб., при этом ее рост составил 30% после введения брутто-контрактов. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%.

При этом ситуация с водителями автобусов, на работу которых брутто-контракты еще не заключили, осталась без изменений. В начале года городу были нужны 357 таких специалистов, в июле — 367, а к ноябрю — 363.

Дополнительным финансовым стимулом для сотрудников Гортранса стала возможность досрочно повысить свой класс. «На этом фоне важным источником кадров стали специалисты, когда-то уволившиеся из Гортранса. Изменившиеся условия труда привлекают "уже проверенных в деле" работников»,— отметили в мэрии.

Напомним, в марте глава города Алексей Орлов анонсировал запуск масштабной транспортной реформы с 1 августа. Она подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта. Перевод автобусных перевозчиков Екатеринбурга на брутто-контракты перенесли на 1 февраля 2025 года.

Ирина Пичурина