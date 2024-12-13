Для спасения Дани Давудова не хватает 972 470 руб.

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Дани тригоноцефалия, деформация затылка, асимметрия черепа. Мальчику требуется лечение деформации затылка с помощью специальных шлемов, затем — микрохирургическая реконструкция костей свода и основания черепа с использованием саморассасывающихся материалов. Провести операцию необходимо в ближайшее время. После нее голова примет правильную анатомическую форму. Даня будет нормально расти и развиваться».

Стоимость лечения шлемами и операции с использованием саморассасывающихся пластин 1 801 470 руб. Общество помощи русским детям внесло 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 29 тыс. руб. Не хватает 972 470 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Даню Давудова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Дани — Самира Сабир оглы Давудова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).