Мира дважды не бывает

В Арбитражном суде Татарстана продолжается разбирательство по иску УФНС к строительной компании ПСО «Казань» об истребовании уплаты налоговых задолженностей. Крупнейший застройщик, работавший на федеральных проектах, нарушает график платежей по мировому соглашению с налоговой службой, но может вернуться к исполнению обязательств, как только получит по контрактам 600 – 700 млн рублей руб. за строительные работы на измерительном пункте «Сахалин» и 1,5 млрд руб. — на космодроме Восточный. Ни одна из сторон процесса не заинтересована в банкротстве, но существуют правовые коллизии, которые влияют на позиции участников спора. Следующее заседание Арбитражного суда состоится 12 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительная площадка космодрома "Восточный"

Фото: Павел Кошеленко, Коммерсантъ Строительная площадка космодрома "Восточный"

Фото: Павел Кошеленко, Коммерсантъ

Сегодня в Арбитражном суде Республики Татарстан состоялось очередное заседание по рассмотрению заявления Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану от 24 июня 2024 года о банкротстве ПСО «Казань» из-за долга в 198,6 млн руб. В ходе процесса стало известно, что строительное объединение не входит в график платежей по предыдущему мировому соглашению с налоговой службой о выплате задолженности в размере 5 млрд руб.

В свою очередь представитель ПСО «Казань» попросил приобщить к материалам дела документы по двум контрактам: на 2,428 млрд руб. за строительство измерительного пункта «Сахалин» и 4,9 млрд руб. на космодроме Восточный. В ближайший месяц ПСО «Казань» планирует получить за работы по строительству объектов по меньшей мере 2,1 млрд руб. и направить эти средства на погашение долгов по налогам.

«ПСО "Казань" практически завершило работу на космодроме Восточный,— отметил представитель компании,— сейчас на объекте проводится приемка выполненных работ и оформление документации».

ООО «ПСО "Казань"» создано в 2002 году как подразделение группы ТАИФ. После вступления Рустама Минниханова в должность главы республики компания вышла из состава ТАИФ. ПСО «Казань» принимало участие в строительстве объектов Универсиады-2013, включая стадион «Казань Арена», IT-города «Иннополис», стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года. По данным сервиса Rusprofile, выручка ПСО «Казань» по итогам 2023 года упала на 22% и составила 10,8 млрд руб, а чистая прибыль — 0 руб.

В апреле 2024 года Арбитражный суд уже утверждал мировое соглашение между региональной налоговой службой и ПСО «Казань». По его условиям, ПСО «Казань» обязано было погасить задолженность по налогам в размере 5 млрд руб. в течение 12 месяцев до 25 марта 2025 года.

Представитель УФНС, выступая в суде, заявил, что сложность урегулирования также составляет коллизия в соотношении закона о банкротстве и налогового законодательства. Если новое мировое соглашение на сумму 198,6 млн будет подписано, то платежи по-прежнему будут зачисляться на первое мировое соглашение. Сотрудник налоговой службы выразил надежду, что ПСО «Казань» войдет в график и погасит свою задолженность. Следующее заседание Арбитражного суда Татарстана по делу ПСО «Казань» состоится 12 января 2025 года.

«УФНС как уполномоченный орган вправе инициировать банкротство налогоплательщика при наличии задолженности по уплате обязательных платежей в сумме не менее 2 млн, которая не погашается более 3 месяцев. Новое дело о банкротстве ПСО "Казань" является следствием реализации налоговым органом соответствующего права, и оно не отменяет предыдущие обязанности строительной компании»,— подтвердил для «Ъ Волга-Урал» позицию налоговиков юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев.

В мае стало известно, что в отношении директора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина возбуждено уголовное дело. Следственные органы полагают, что компания избегала уплаты НДС в размере 87 млн руб. путем внесения в 2019–2021 годах фиктивных сведений по сделкам с тремя аффилированными фирмами в налоговые декларации и иные документы.

Влас Северин