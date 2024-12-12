Госдума расширила список банков, перечисляющих выплаты военнослужащим

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий расширить список банков для перечисления выплат военнослужащим. Теперь правительство может самостоятельно определять банки, через которые отправляются средства, следует из текста документа.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об обороне». По действующим нормам кредитные организации, перечисляющие денежное довольствие, закрепляются отдельным решением правительства. При этом в список могут войти только те банки, которые уполномочены вести сопровождение контрактов по гособоронзаказу.

По новым правилам проводить выплаты сможет любой банк, обладающий лицензией на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Участникам спецоперации положены ежемесячные пособия, а также единовременные выплаты. Так, например, военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО, выплачивается компенсация. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат раненым военнослужащим. 9 декабря президент также распространил эти выплаты на ФСБ, Росгвардию и другие ведомства.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».