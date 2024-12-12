В Сириусе внедрили первую в России систему выявления нарушителей-самокатчиков

В Сириусе начала работать система автоматического выявления нарушений правил использования электросамокатов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает «МТС Юрент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Технология позволяет автоматически выявлять такие нарушения, как езда на самокате по пешеходным переходам, движение по проезжей части там, где это запрещено, езда на одном самокате вдвоем, а также неправильная парковка. После фиксации нарушения данные передаются в сервис совместного использования, и пользователь получает уведомление с предупреждением.

Как отмечают представители «МТС Юрент», это первый в России проект, использующий искусственный интеллект для контроля за соблюдением правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ). Система успешно функционирует и способствует повышению безопасности как для пользователей самокатов, так и для пешеходов.

С сентября на федеральной территории Сириус вступили в силу новые правила, касающиеся управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Одно из ключевых изменений — введение ограничений скорости в определенных зонах.

Недавно в пресс-службе сообщили, что со следующего года на федеральной территории частично запретят движение на электросамокатах. С марта такой способ передвижения будет недоступен в ландшафтном парке «Музыкальный сад». В Олимпийском парке электросамокаты разрешат только в определенных локациях.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте неизвестный на самокате сбил школьницу. На видео с места происшествия видно, что на СИМ едут двое.

Мария Удовик