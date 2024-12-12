В Сочи не зафиксировали подтоплений

В Сочи, несмотря на сильные дожди, подтоплений не зафиксировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Осадки не привели к серьезным последствиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Кубанские новости» / Telegram Фото: «Кубанские новости» / Telegram

Однако с 13 декабря синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Специалисты предупреждают о понижении температуры и усилении ветра до 15–20 м/с. В предгорьях и горах прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья, что может привести к аварийным ситуациям.

На море также сохраняются сложные погодные условия. В районе от Магри до Веселого возможны смерчи, а штормовое волнение может усилиться до 5 баллов.

В горных районах Сочи сохраняется лавинная опасность. Спасательные службы настоятельно рекомендуют гражданам и туристам избегать посещения горных районов в условиях снегопада и неблагоприятной погоды. В МЧС подчеркивают, что лавины обычно формируются на склонах с уклоном более 30 градусов, особенно если эти участки лишены растительности, а наиболее опасными являются склоны с углом наклона более 45 градусов, где сход лавин возможен практически при каждом новом снегопаде.

Городские службы курорта по распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Специалисты МЧС просят жителей и гостей города оперативно сообщать о любых чрезвычайных ситуациях и воздержаться от походов в горы до стабилизации погодных условий.

«Ъ-Сочи» писал, что в период новогодних праздников на курорте коммунальные службы усилят работу. Курорт готовится принять около 300 тыс. гостей из разных регионов России, а более 60% гостиничных номеров забронированы.

Мария Удовик