В горах Сочи объявили предупреждение по лавиноопасности

Предупреждение по сходу лавин объявили в горах Сочи. Угроза существует на отметках выше 1,5 тыс. м над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 23.mchs.gov.ru Фото: 23.mchs.gov.ru

Спасатели рекомендуют жителям курорта и туристам не выходить в горы в снегопад и непогоду. Находясь в горах, следует следить за изменением погоды. Также советуют избегать мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. На склонах крутизной более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде, отмечают в МЧС.

«При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути. При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева»,— рекомендуют спасатели.

«Ъ-Сочи» писал, что в горах Сочи уже открылся горнолыжный сезон. Катания начали на курорте «Красная Поляна». Сезон запустили в минувшую пятницу, 6 декабря. Высота снежного покрова достигла нужного значения для запуска трасс в горной долине Цирк-2.

Вячеслав Рыжков