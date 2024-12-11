В Сочи прогнозируют сильные дожди и грозы

С 11 по 12 декабря в Сочи ожидаются сильные дожди, грозы. Городские службы перевели в усиленный режим, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Сочи и федеральной территории «Сириус». С вечера 11 декабря ожидаются проливные дожди с грозами, а 12 и 13 декабря на участке от Магри до Веселого существует риск возникновения смерчей над морем.

Глава города Андрей Прошунин поручил перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Специалисты также предупредили о лавинной опасности в горах Сочи.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и туристам избегать походов в горы во время снегопада и непогоды. В МЧС напоминают, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, особенно если они не покрыты растительностью. Склоны с углом наклона более 45 градусов представляют наибольшую опасность, так как лавины на них могут сходить практически при каждом снегопаде.

«Ъ-Сочи» писал, что два курорта в горном кластере Сочи открыли горнолыжный сезон. Первыми трассы запустили на курорте «Красная Поляна» 6 декабря. В горной долине Цирк-2 высота снежного покрова достигла необходимых значений для катания.

Мария Удовик