Севастополь будет обеспечен водой за счет запасов водохранилища

К началу зимы в Чернореченском водохранилище Севастополя накопилась вода. Вместе с водозабором на реке Бельбек, Орловским подземным водозабором и Кадыковским карьером оно обеспечит стабильное снабжение Севастополя в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В начале осени из-за жары и засухи приток воды в водохранилища Крымского полуострова сократились. В том числе приостанавливался приток в Чернореченское. К концу осени ситуация стабилизировалась.

Приход воды в Чернореченское водохранилище, по прогнозам, традиционно увеличится в паводковый период. Максимальный объем водохранилища составляет 64,2 млн куб. м. Но какой объем накоплен сейчас, власти не уточняют.

Татьяна Ручкина