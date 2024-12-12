Air & Space Forces: союзники США по ошибке сбили над Сирией американский дрон

Курдские формирования из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) сбили в небе над арабской республикой беспилотник США MQ-9 Reaper. Об этом написал американский журнал Air and Space Forces. Источники из числа должностных лиц США рассказали изданию, что инцидент стал следствием ошибочных действий. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила потерю беспилотника.

Курдские формирования приняли MQ-9 Reaper за один из турецких беспилотников, которые наносят удары по позициям СДС в Сирии. «Инцидент произошел из-за открытого региональными союзниками огня, которые ошибочно решили, что беспилотник представляет угрозу»,— сказал собеседник Air and Space Forces.

Ранее поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия», которая входит в коалицию группировок, захвативших власть в Сирии, объявила о начале операции против курдских сил, отказавшихся вывести отряды из городов Манбидж и Эль-Баб. Под контролем курдов, которых поддерживают США и их союзники по коалиции, находится около 25% территории Сирии, включая большую часть провинций Ракка и Хасеке, где сосредоточены нефтегазовые месторождения арабской республики, поблизости от них расположены военные базы США.

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Башар Асад уехал в Россию, где получил политическое убежище. После этого начался процесс передачи власти. 10 декабря главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года, был назначен соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир. Вчера, 11 декабря, командование захвативших власть в Сирии группировок заявило о взятии города Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, который ранее также был под контролем курдов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирийские боевики тушат очаги сопротивления».