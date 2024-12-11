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Коммерсантъ FM
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Во дворце Башара Асада нашли таблетки бензодиазепина

В президентском дворце бывшего президента Сирии Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, которые прописывают при симптомах тревоги и бессонницы, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Также на столе в его кабинете нашли книгу «История российских вооруженных сил», карту северо-восточной Сирии и его собственную биографию.

Представитель сирийской оппозиции в одном из кабинетов в президентском дворце Башара Асада

Представитель сирийской оппозиции в одном из кабинетов в президентском дворце Башара Асада

Фото: Omar Sanadiki / AP

Представитель сирийской оппозиции в одном из кабинетов в президентском дворце Башара Асада

Фото: Omar Sanadiki / AP

Бензодиазепин является психоактивным веществом, оказывающим расслабляющее и противосудорожное действие на организм. Большинство препаратов с ним относятся к транквилизаторам или снотворным средствам. Чаще всего бензодиазепин прописывают для лечения тревожных расстройств, бессонницы, эпилептических припадков и судорог. Также вещество применяется при лечении алкогольной и наркотической зависимости или при панических атаках, вызванных приемом галлюциногенов.

Башар Асад снял с себя полномочия президента и покинул Сирию 8 декабря после того, как коалиция исламистских группировок вошла в Дамаск и объявила о захвате власти. 9 декабря стало известно, что экс-президент Сирии вместе со своей семьей получили политическое убежище в России по решению президента Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что господин Асад лично принял решение об отставке.

О последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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