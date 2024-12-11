Во дворце Башара Асада нашли таблетки бензодиазепина

В президентском дворце бывшего президента Сирии Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, которые прописывают при симптомах тревоги и бессонницы, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Также на столе в его кабинете нашли книгу «История российских вооруженных сил», карту северо-восточной Сирии и его собственную биографию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель сирийской оппозиции в одном из кабинетов в президентском дворце Башара Асада

Фото: Omar Sanadiki / AP Представитель сирийской оппозиции в одном из кабинетов в президентском дворце Башара Асада

Фото: Omar Sanadiki / AP

Бензодиазепин является психоактивным веществом, оказывающим расслабляющее и противосудорожное действие на организм. Большинство препаратов с ним относятся к транквилизаторам или снотворным средствам. Чаще всего бензодиазепин прописывают для лечения тревожных расстройств, бессонницы, эпилептических припадков и судорог. Также вещество применяется при лечении алкогольной и наркотической зависимости или при панических атаках, вызванных приемом галлюциногенов.

Башар Асад снял с себя полномочия президента и покинул Сирию 8 декабря после того, как коалиция исламистских группировок вошла в Дамаск и объявила о захвате власти. 9 декабря стало известно, что экс-президент Сирии вместе со своей семьей получили политическое убежище в России по решению президента Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что господин Асад лично принял решение об отставке.

О последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».