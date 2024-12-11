Арестован передавший взятку начальнику отдела полиции в Уфе оперуполномоченный

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения для Нияза Усманова, занимавшего должность старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Уфе, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Нияза Усманова под арест до 6 февраля 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее был арестован начальник отдела полиции №3 Ильшат Нармухаметов, который потребовал у предпринимателя взятку в размере 1,5 млн руб за возбуждение уголовного дела в отношении бывшего бизнес-партнера. Деньги он собирался отдать неустановленным сотрудникам главного следственного управления.

Наталья Балыкова