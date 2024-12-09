В Уфе арестован обвиняемый в посредничестве во взятке начальник отдела полиции

Советский райсуд Уфы на два месяца арестовал начальника отдела полиции №3 Ильшата Нармухаметова. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службах управления СКР по Башкирии и регионального УФСБ, к 38-летнему подполковнику полиции обратился предприниматель: якобы его партнер по бизнесу украл у него крупную сумму денег и завладел его автомобилем. Из-за непринятия каких-либо мер по поданным осенью заявлениям предприниматель попросил знакомого помочь привлечь экс-партнера к уголовной ответственности.

Как было установлено следствием, за помощь начальник отдела полиции потребовал взятку в размере 1,5 млн руб., которую он собирался отдать неустановленным сотрудникам главного следственного управления. При получении 1 млн руб. полицейского задержали с поличным.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника.

Венера Хисамова