Песков: Орбан не передавал Путину никаких посланий от Трампа

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что господин Путин также не получал никаких посланий от господина Трампа во время недавнего телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нет, не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа, по крайней мере, мы ждем до инаугурации, а там видно будет»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналистов. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Вы слушали Маяк». Комментируя разговор с Виктором Орбаном, пресс-секретарь уточнил, что Владимир Путин пока не планирует личных встреч с венгерским премьером.

Сегодня, 11 декабря, Владимир Путин и Виктор Орбан провели телефонные переговоры, организованные по инициативе Будапешта. Во время разговора они обменялись мнениями по российско-украинскому конфликту и обсудили возможность его решения дипломатическим путем.

Господин Орбан ранее рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом в поместье республиканца Мар-а-Лаго в штате Флорида. По его словам, встреча с избранным президентом позволяет надеяться на улучшение ситуации в контексте украинского кризиса. Встреча прошла 9 декабря.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».