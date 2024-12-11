Захарова: Россия не получила от Трампа конкретных предложений по миру на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова контактировать с командой избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Однако на сегодня, по ее словам, конкретные предложения получены не были. Украинские власти и вовсе все еще не готовы к переговорам, подчеркнула она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Безусловно, готовы, в том числе в контексте урегулирования украинского кризиса, однако серьезных работающих вариантов, снимающих законные озабоченности нашей страны в сфере безопасности и обеспечении прав русскоязычного населения, мы пока не получали»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Представитель российского МИДа также прокомментировала состоявшуюся 7 декабря встречу Дональда Трампа, президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эмманюэля Макрона: «Никаких конкретных предложений или идей им высказано не было. Также не было высказано ни слова о ключевом: готовности киевского режима к таким переговорам».

Команда Дональда Трампа рассматривает как минимум три варианта урегулирования российско-украинского конфликта. Они, в частности, предполагают территориальные уступки Украины, а именно — заморозку боевых действий по линии фронта. При этом Украина, cогласно рассматриваемым сценариям, отказывается от вступления в НАТО (как минимум на ближайшие годы). Дональд Трамп назвал решение конфликта Москвы и Киева своим приоритетом во внешней политике.

О споре украинского президента с избранным президентом США — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».

Лусине Баласян