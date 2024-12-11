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Коммерсантъ FM
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Верховный лидер Ирана: разведка предупреждала Асада об угрозах за три месяца

За три месяца до наступления исламистских группировок в Сирии иранская разведка предупредила об угрозах правительство экс-президента Арабской Республики Башара Асада, сообщил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он отметил, что не знает точно, дошли ли сообщения до первых лиц. В свержении сирийской власти он обвинил США и Израиль.

Али Хаменеи

Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

«Наша разведка за несколько месяцев до этого передавала сирийским властям сообщения с предупреждениями. Я не знаю, дошли ли они точно до высокопоставленных лиц или нет. Но наши разведчики говорили, что в шахривар, мехр, абан (три месяца иранского календаря, период соответствует 23 августа — 21 ноября.— ''Ъ'') постоянно передавали сообщения»,— сказал Али Хаменеи, его слова приводит SNN.

8 декабря, спустя несколько часов после объявления боевиков о захвате власти, глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передавал Дамаску информацию о возможном наступлении антиправительственных сил. Он назвал удивительной «неспособность сирийской армии справиться с ситуацией».

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Иран был одним из главных союзников Башара Асада, а помощь правительству оказывали и проиранские формирования, включая «Хезболлу». Как писали СМИ, Иран начал выводить своих дипломатов и военных советников из Сирии еще до перехода Дамаска под контроль боевиков. Тегеран, по данным WSJ, предупреждал сирийское правительство, что помощь «будет ограниченной, если вообще поступит».

О последствиях смены власти в Арабской Республике — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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