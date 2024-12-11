Верховный лидер Ирана: разведка предупреждала Асада об угрозах за три месяца

За три месяца до наступления исламистских группировок в Сирии иранская разведка предупредила об угрозах правительство экс-президента Арабской Республики Башара Асада, сообщил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он отметил, что не знает точно, дошли ли сообщения до первых лиц. В свержении сирийской власти он обвинил США и Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

«Наша разведка за несколько месяцев до этого передавала сирийским властям сообщения с предупреждениями. Я не знаю, дошли ли они точно до высокопоставленных лиц или нет. Но наши разведчики говорили, что в шахривар, мехр, абан (три месяца иранского календаря, период соответствует 23 августа — 21 ноября.— ''Ъ'') постоянно передавали сообщения»,— сказал Али Хаменеи, его слова приводит SNN.

8 декабря, спустя несколько часов после объявления боевиков о захвате власти, глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передавал Дамаску информацию о возможном наступлении антиправительственных сил. Он назвал удивительной «неспособность сирийской армии справиться с ситуацией».

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Иран был одним из главных союзников Башара Асада, а помощь правительству оказывали и проиранские формирования, включая «Хезболлу». Как писали СМИ, Иран начал выводить своих дипломатов и военных советников из Сирии еще до перехода Дамаска под контроль боевиков. Тегеран, по данным WSJ, предупреждал сирийское правительство, что помощь «будет ограниченной, если вообще поступит».

О последствиях смены власти в Арабской Республике — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Лусине Баласян