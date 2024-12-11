С начала года в Сочи выявили свыше 5 тысяч случаев несанкционированной торговли

С начала года специалисты выявили более 5 тыс. нарушений, связанных с незаконной торговлей, и провели порядка 120 мониторинговых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Сочи специалисты продолжают работу по борьбе с несанкционированной торговлей. В рамках очередного мониторинга, проведенного вдоль федеральной трассы в Лазаревском районе, зарегистрировали три случая мелкорозничной торговли в местах, не предусмотренных для этой деятельности. По каждому факту составили административные материалы.

Кроме того, предпринимателям напомнили о необходимости соблюдения правил благоустройства и санитарного содержания территорий.

С начала 2024 года специалисты провели около 120 подобных проверок, направленных на пресечение незаконной торговли и обеспечение порядка. С января этого года специалисты составили свыше 5 тыс. административных материалов.

В этом году на территории курорта осуществили 98 мониторинговых мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом промышленной продукции. В ходе проверок специалисты изъяли более 1,4 тыс. единиц никотинсодержащей продукции, свыше 1 тыс. единиц товаров с поддельными товарными знаками и более 30 тонн контрафактного алкоголя.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте предприняли дополнительные меры по предотвращению незаконной реализации пиротехнических изделий в преддверии Нового года. В рамках подготовки к празднику специалисты проверили объекты потребительской сферы на улицах Пластунская, Донская, Абрикосовая и Крымская.

Мария Удовик