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С начала года в Сочи изъяли больше 30 тонн контрафактного алкоголя

В Сочи с начала 2024 года изъяли из оборота более 30 тонн контрафактного алкоголя. Работу в этом направлении обсудили на совещании о мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством вице-губернатора Кубани Александра Руппеля. Сотрудники администрации Сочи приняли участие в режиме видеоконференцсвязи, рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Замглавы Сочи Евгений Горобец отметил, что во всех районах города проводят мониторинг с целью противодействия незаконному обороту промышленной продукции. С начала года на территории курорта провели 98 мониторинговых мероприятий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Изъяли более 1,4 тыс. единиц никотинсодержащей продукции, свыше 1 тыс. единиц товара с нанесенными товарными знаками и более 30 тонн контрафактного алкоголя. В отношении всех нарушителей составили административные протоколы.

Изъятую нелегальную продукцию поместили на хранение в сочинское УВД. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Вячеслав Рыжков

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