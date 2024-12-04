В преддверии Нового года в Сочи усилили контроль за продажей пиротехники

В Сочи усилили меры по предотвращению незаконной продажи пиротехники перед Новым годом. В преддверии праздника мониторинг объектов потребительской сферы прошел на улицах Пластунская, Донская, Абрикосовая и Крымская, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты мэрии работают с торговыми точками, чтобы не допустить продажи пиротехники несовершеннолетним. С начала декабря выявлено три факта незаконной торговли без соответствующих документов, по каждому из которых составлены административные материалы.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко отметил, что розничная торговля пиротехникой должна осуществляться только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Едином государственном реестре. Он призвал граждан сообщать о фактах незаконной продажи фейерверков в администрацию города или полицию.

В мэрии отметили также, что при торговле пиротехникой необходимо соблюдать строгие правила: запрещено хранение товаров рядом с другими товарами, их размещение в подвальных помещениях и вблизи приборов отопления. Также не допускается продажа детям до 16 лет, а также товары со следами порчи, истекшим сроком годности или без инструкции и сертификата соответствия.

Вячеслав Рыжков