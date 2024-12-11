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Подрядчик будет строить 1 км дороги в Кургане за 477 млн рублей

Курганское МБУ «Дирекция парков и скверов» заключило контракт на строительство дороги по Первомайскому проспекту от улицы Витебского до улицы Фарафонова, расстояние между которыми составляет около 1 км, с местным АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» («Варгашинское ДРСП»). Договор подписали по начальной стоимости в 477,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит не только строительство дороги, но и благоустройство прилегающей территории. Необходимо реорганизовать освещение, сети связи и газопровода, установить светофоры, остановки, а также провести капитальный ремонт теплосетей и смонтировать ливневую канализацию. Все работы вместе с вводом объекта в эксплуатацию должны закончиться в конце сентября 2025 года. Поставщик получит аванс в размере 30% от цены контракта.

Ранее «Варгашинское ДРСП» получило контракт на содержание региональных и межрегиональных дорог Курганской области. Подрядчику заплатят за работы 1,2 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», дорогу по Первомайскому проспекту должна была строить «Тюменская автодорожная компания» (ТАДК). Однако заказчик расторг договор в одностороннем порядке из-за бездействий поставщика. Этой осенью организация потеряла три контракта на выполнение работ в регионе. По одному из них, касавшемуся ремонта 1 км проспекта, компания подавала заявление в суд на принятие обеспечительных мер в рамках дела об оспаривании разрыва договоренностей. ТАДК посчитала, что из-за проведения нового аукциона на строительство в случае выигрыша в суде придется проводить дополнительные разбирательства с победителем торгов. Однако в удовлетворении заявления бывшему подрядчику отказали.

Виталина Ярховска

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