Тюменская компания не смогла остановить торги по строительству проспекта в Кургане

Арбитражный суд Курганской области отказался принять обеспечительные меры в виде остановки нового аукциона на строительство Первомайского проспекта от улицы Витебской до улицы Фарафоновой в региональном центре. Такое заявление подала «Тюменская автодорожная компания» (ТАДК), пытающаяся оспорить односторонний разрыв контракта с ней на сооружение этого участка трассы. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

От услуг ТАДК на строительство проспекта заказчик в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана отказался в сентябре. Причиной стала слишком медленная работа подрядчика, делающая выполнение контракта в срок невозможным. Вскоре компания подала иск о признании недействительным решения об одностороннем отказе. Пока шли разбирательства, объявили новый аукцион на строительство Первомайского проспекта. В конкурсе приняла участие только одна компания, которая стала победителем. Информации о заключении с ней контракта на данный момент нет.

ТАДК до завершения аукциона подала ходатайство об обеспечении заявления в виде остановки торгов. Аргументом стали дополнительные разбирательства в случае выигрыша бывшего подрядчика в суде с новым поставщиком. Однако требования компании не удовлетворили. Как следует из определения, суд не может ставить одну из сторон в преимущественное положение либо умалять ее права. Решение об обеспечении заявления в данном случае «может повлечь предрешение исхода рассматриваемого дела, что является недопустимым». К тому же, органы власти Кургана на неопределенное время прекратят исполнять свои обязанности по проведению торгов, а это несоразмерно требованиям истца. Если отложить строительство проспекта, это затронет права неограниченного круга лиц.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», этой осенью ТАДК потеряла три контракта на работы в Кургане. «Дирекция социальных объектов» областного центра разорвала договор на строительство проезжей части по улице Фарафонова от улицы Терентия Мальцева до улицы 7-й микрорайон с устройством системы водоотвода в реку Черная. Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана прекратило сотрудничество с компанией по строительству магистрали по Первомайскому проспекту от улицы Витебской до улицы Фарафонова. Третьим контрактом стал договор с «Курганавтодором» на реконструкцию 45 км дороги Варгаши — Мостовское — Крутихинское. Во всех случаях ТАДК исполняла обязанности слишком медленно либо вовсе не исполняла.

Виталина Ярховска