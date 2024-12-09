Подрядчик получит 1,2 млрд рублей за содержание дорог в Курганской области

ГКУ «Курганавтодор» заключило контракт на содержание региональных и межрегиональных дорог Курганской области с местным АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Стоимость работ составила 1,2 млрд руб., указано на сайте госзакупок.

Подрядчик будет следить за состоянием 7,5 тыс. км дорог, в том числе заниматься ямочным ремонтом, содержать искусственные сооружения и средства благоустройства, озеленять территорию вокруг, контролировать работу освещения и светофоров. Обслуживать трассы необходимо круглогодично с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года. Контракт финансируется из средств регионального дорожного фонда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Варгашинское ДРСП» зарегистрировано в 1996 году. Генеральным директором является Иван Ситников. Учредителем с долей в 100% указана Курганская область, в качестве представителя — департамент имущественных и земельных отношений. Выручка за 2023 год составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 8,5 млн руб. В портфеле компании имеется 317 контрактов по содержанию и ремонту дорог в регионе, 25 из них — с неустойками.

Виталина Ярховска