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С тюменской компанией трижды расторгли контракты на строительство дорог в Кургане

«Тюменская автодорожная компания» (ТАДК) в третий раз не справилась с обязательствами по строительству участков дорог в Курганской области. С подрядчиком расторгли контракт на реконструкцию 45 км дороги Варгаши — Мостовское — Крутихинское. Стоимость работ составляла 697,5 млн руб., указано на сайте госзакупок.

«Курганавтодор» и ТАДК заключили договор о ремонте в 2022 году. На выполнение работ подрядчику давалось три месяца — с мая по июль. На данный момент стоимость фактически произведенного ремонта составляет 632,7 млн руб., вся сумма оплачена компании. Имеются неустойки за просрочку исполнения работ в размере 11,8 млн руб. Однако проверка в ноябре текущего года показала, что подрядчик не закончил ремонт, срок нарушен на 461 день. В итоге заказчик решил разорвать контракт в одностороннем порядке.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», текущей осенью с ТАДК расторгли еще два контракта на ремонт курганских дорог. «Дирекция социальных объектов» областного центра разорвала договор на строительство проезжей части по улице Фарафонова от улицы Терентия Мальцева до улицы 7-й микрорайон с устройством системы водоотвода в реку Черная. Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана прекратило сотрудничество с компанией по строительству магистрали по Первомайскому проспекту от улицы Витебской до улицы Фарафонова. В обоих случаях причиной стала слишком медленная работа подрядчика, из-за которой выполнить работы в срок было невозможно.

Виталина Ярховска

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