На площади 400-летия Тюмени начали возводить ледовый городок

На площади 400-летия Тюмени установили елку, сообщили в пресс-службе администрации города. Рабочие начали возведение рядом с ней ледового городка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Тюмени Фото: Администрация Тюмени

На входе в городок установят «Врата Сибири», рядом с ними будут гномы из лапника и «сказочный лес» с живыми елями. Они будут украшены игрушками, которые сделаны школьниками города. Для «сказочного леса» на конкурсе выбрали самые яркие работы. В ледовом городке установят «Пряничный домик» и «Карамельный дворец», где будут горки и качели.

Напомним, на украшение Тюмени к Новому году потратят 4 млн руб. Подрядчики установят по всему городу праздничные декорации.

Анна Капустина