Власти Тюмени выделят почти 4 млн рублей на оформление города к Новому году

Власти Тюмени выставили два тендера на украшение города к Новому году, общая сумма контрактов составляет 4,067 млн руб. Предполагается, что подрядчики установят праздничные декорации и проведут их обслуживание. Соответствующие тендеры появились на портале Госзакупок.

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Первый тендер на 2,48 млн руб. подразумевает ремонт и праздничное оформление к 2025 году конструкций «С Новым Годом!», «Новогодний сюрприз», «Подарки», Дед Мороз и Снегурочка, «Золушка», «Кони», «Карета», «световой занавес», «Белки», елей на металлическом каркасе. Второй — на 1,58 млн руб. — ремонт и установку конструкций «Рыба-Кит», «Конек-Горбунок», «Варежка», «Варежки», «Шары» и «Перо Жар-птицы», а также светодиодной пиксельной жар-птицы и конструкции «2022» с заменой последней цифры на «5».

Заявки на оба тендера принимаются до 15 ноября.

Анастасия Таначева