Песков: офис Байдена попытается оставить «тяжелое наследство» в отношениях с РФ

Уходящая администрация действующего президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя «тяжелое наследство» в вопросе эскалации напряженности отношений с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о возможном ужесточении ограничений США на экспорт нефти из России.

«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее наследство, тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношении к России. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

По словам неназванных источников Bloomberg, знакомых с «конфиденциальными обсуждениями», Вашингтон рассматривает введение ограничений, аналогичных тем, которые были задействованы ранее в отношении нефтяного сектора Ирана. Меры могут затронуть покупателей российской нефти, в том числе из Китая и Индии, что может спровоцировать рост цен на энергоносители и усилить напряженность в мировой экономике.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен говорила, что США продолжат принимать решительные меры, связанные с дальнейшим ужесточением санкций в отношении России. В начале ноября возглавляемое госпожой Йеллен ведомство ввело санкции против Газпромбанка, запретив тем самым оплачивать через него российский трубопроводный газ, поставляемый в страны ЕС.

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