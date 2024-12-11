В Сочи завершают строительство офиса врача общей практики на улице Мичурина

В поселке Дубравный Сочи завершают строительство нового офиса врача общей практики. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Объект на улице Мичурина будет обслуживать около 5 тыс. жителей поселка Дубравного и села Каштаны. Также готовятся проекты для Верхнего Юрта и Красной Воли. В перспективе ближайших лет власти планируют освоить дополнительно девять земельных участков, подходящих для размещения медицинских объектов.

В городе сегодня функционируют 29 медучреждений, находящихся под управлением краевого Минздрава. Однако растущая потребность в медицинской инфраструктуре требует увеличения количества офисов врача общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, уточнил глава курорт. Генеральный план Сочи предусматривает возможности для их строительства, а в ближайшее время эти планы дополнят новыми правилами землепользования и застройки.

Жители Сочи могут затрачивать до трех месяцев на поиск квалифицированного врача. Эта ситуация становится особенно сложной, когда требуется лечение серьезных заболеваний, что может увеличить срок поиска подходящего специалиста до полутора месяцев. Согласно опросу, 20% респондентов столкнулись с необходимостью поиска врача в течение одного-двух месяцев, 10% — в течение двух-трех месяцев, а 7% опрошенных искали специалиста более трех месяцев.

«Ъ-Сочи» писал, что курорта вошел в число городов с наиболее переполненными школами. В топ также вошли Краснодар, Новороссийск и Динской район. Сельские школы Краснодарского края загружены на 65%.

Мария Удовик