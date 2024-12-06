Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Анна Минькова назвала Сочи одним из городов с наиболее переполненными школами

Сельские школы Краснодарского края загружены на 65%. В то же время самые переполненные школы и детские сады — в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Динском районе, рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в эфире радио «КП»-Кубань».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Школы есть, и детские сады есть. Другой вопрос, насколько мы переукомплектованы. Какое количество учеников в классе. Краснодар имеет сегодня по 40 детей в одном классе, полные две смены. Эта ситуация в ближайшие несколько лет сохранится. При том что объемы строительства в Краснодаре самые высокие. В этом году мы ввели 10 новых школ. По Сочи ситуация тоже не простая»,— рассказала госпожа Минькова.

С другой стороны, по словам вице-губернатора, в регионе есть малокомплектные школы. В качестве примера спикер привела учебное заведение в Щербиновском районе края, где учатся всего три ребенка. В целом сельские школы Кубани в зависимости от мощности загружены только на 65%. Тренд, по словам госпожи Миньковой, наметился давно — население переезжает в города.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2025 году на курорте сдадут шесть школ и один детсад. Общеобразовательные учреждения смогут принять 3,5 тыс. детей, дошкольное — 175. Как отмечал глава города Андрей Прошунин, 2025 год в Сочи должен стать беспрецедентным по числу введенных объектов образования.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...