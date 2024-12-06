Анна Минькова назвала Сочи одним из городов с наиболее переполненными школами

Сельские школы Краснодарского края загружены на 65%. В то же время самые переполненные школы и детские сады — в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Динском районе, рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в эфире радио «КП»-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Школы есть, и детские сады есть. Другой вопрос, насколько мы переукомплектованы. Какое количество учеников в классе. Краснодар имеет сегодня по 40 детей в одном классе, полные две смены. Эта ситуация в ближайшие несколько лет сохранится. При том что объемы строительства в Краснодаре самые высокие. В этом году мы ввели 10 новых школ. По Сочи ситуация тоже не простая»,— рассказала госпожа Минькова.

С другой стороны, по словам вице-губернатора, в регионе есть малокомплектные школы. В качестве примера спикер привела учебное заведение в Щербиновском районе края, где учатся всего три ребенка. В целом сельские школы Кубани в зависимости от мощности загружены только на 65%. Тренд, по словам госпожи Миньковой, наметился давно — население переезжает в города.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2025 году на курорте сдадут шесть школ и один детсад. Общеобразовательные учреждения смогут принять 3,5 тыс. детей, дошкольное — 175. Как отмечал глава города Андрей Прошунин, 2025 год в Сочи должен стать беспрецедентным по числу введенных объектов образования.

Вячеслав Рыжков