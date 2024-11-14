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Сочинцы тратят до трех месяцев на поиск врача

Исследование показало, что большинство сочинцев тратит около недели на поиск специалиста для первичной консультации. Исследование провела группа «Ренессанс страхование» (имеется в распоряжении «Ъ-Сочи»).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ситуация усложняется при необходимости лечения серьезных заболеваний. В этом случае поиск подходящего врача может затянуться до полутора месяцев. У 20% опрошенных этот процесс занимал один-два месяца, у 10% — два-три месяца, а 7% респондентов искали специалиста более трех месяцев.

Наиболее популярный способ поиска врача среди сочинцев — рекомендации знакомых (39%). Четверть опрошенных обращается в доверенные клиники, 18% консультируются с другими врачами, а 17% ориентируются на отзывы на специализированных сайтах.

Исследование выявило, что 21% респондентов столкнулись с ухудшением состояния здоровья из-за длительного поиска врача. Сложнее всего жителям Сочи найти невролога (45%), эндокринолога (38%) и онколога (35%).

Управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева отметила: «На выбор клиник HR-специалистами при страховании сотрудников по ДМС при прочих равных условиях также очень сильно влияет репутация медучреждения».

Вячеслав Рыжков

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