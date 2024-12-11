Россия работает над обеспечением безопасности своих объектов в Сирии

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности российских объектов и граждан в Сирии, имеют первостепенное значение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там находится наша база, там находится наше дипломатическое представительство. Конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный и носит первостепенное значение»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Господин Песков отметил, что в России «внимательным образом отслеживают все», что происходит в Сирии. Москва поддерживает контакты «с теми, кто контролирует сейчас ситуацию». Россия надеется на «скорейшую стабилизацию» в Арабской Республике.

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Президент Башар Асад уехал в Россию, где получил политическое убежище. В Сирии располагаются две российские военные базы. Соглашение со свергнутым правительством предполагает, что Москва может использовать их до 2066 года.

О развитии ситуации вокруг Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».