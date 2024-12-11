Глава Екатеринбурга утвердил проект реконструкции дублера проспекта Космонавтов

Мэр города Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для реконструкции дублера проспекта Космонавтов, переулка Полимерного и переулка Мельковского, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь проектируемой территории составила 8,6 га. Согласно проекту, там будет построен пер. Полимерный протяженностью 593 м, пер. Мельковского (563 м), западный дублер пр. Космонавтов (575 м). В периметре улиц появится жилой квартал с жилыми домами, детсадами, школами, больницами и спортивным учреждением.

Работы пройдут в три этапа. В первую очередь построят временный проезд от ул. Завокзальной до пер. Полимерного. Он необходим, чтобы обслуживать жилую застройку в районе, а также построить железнодорожный переезд.

Напомним, на втором этапе планируется реконструкция пер. Полимерный с расширением дороги до четырех полос, он продлится до 2030 года. Помимо этого, на втором этапе предполагается ликвидация складов ООО «Электромир», железнодорожных путей и дорог.

Анна Капустина