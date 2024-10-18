Дублер проспекта Космонавтов проложат через промзону в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на общественные обсуждения выставили проект западного дублера проспекта Космонавтов. Дорога будет проходить через промзону в Завокзальном микрорайоне, между переулками Полимерный и Мельковский, говорится на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работы разделены на два этапа. На первом пройдет строительство временного двухполосного проезда от ул. Завокзальная до переулка Полимерный до 2026 года. На втором — реконструкция переулка Полимерный с расширением дороги до четырех полос до 2030 года.

Помимо этого, на втором этапе предполагается ликвидация складов ООО «Электромир», железнодорожных путей и дорог.

Общественные обсуждения проводятся с 11 октября по 8 ноября. Прием предложений и замечаний начался с 18 октября.

Напомним, в сентябре госэкспертиза повторно запретила строительство дублера проспекта Космонавтов в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. Тогда подрядчик не предоставил утвержденную документацию по планировке территории и сорвал сроки выполнения работ.

Виталий Красиков