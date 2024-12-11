Винодельня Галицкого взыскала со страховой компании 288 тысяч рублей

Как стало известно «Ъ-Кубань», винодельня «Русский терруар», принадлежащая предпринимателю Сергею Галицкому, взыскала с ПАО «Группа Ренессанс Страхование» вместо 1 млн руб. 288 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что в июне этого года фирма миллиардера подала иск к страховой организации с требованием о выплате 1 млн руб. Иск связан со страховым возмещением ущерба в связи с повреждением автомобиля Volvo в ДТП, которое произошло 25 июля 2023 года. Авария произошла в станице Варениковская, по улице Крымская, 4Ж. Ответственность водителя была застрахована по договору ОСАГО в ПАО «Группа Ренессанс Страхование». В ходе рассмотрения дела представители истца и ответчика ходатайствовали об утверждении мирового соглашения.

Ответчик признал сумму страхового возмещения в размере 73,5 тыс. руб., а также неустойку за несоблюдение срока осуществления выплаты в размере 194,7 тыс. руб. Кроме того, страховая компания выплатит расходы в сумме 20 тыс. руб. за составление технического заключения.

«С момента утверждения настоящего мирового соглашения судом и надлежащего выполнения ответчиком всех условий соглашения все споры о взыскании страхового возмещения, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, иных дополнительных расходов в связи с повреждением имущества считаются разрешенными»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русский терруар» было зарегистрировано в 2016 году в Краснодаре. Выращивание винограда является основным видом деятельности предприятия. Генеральным директором компании является Марина Журавлева. Выручка предприятия за 2023 год составила 203,8 млн руб., прибыль — 78,5 млн руб.

Тат Гаспарян