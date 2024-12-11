АСВ не смогло взыскать с кредитора Экопромбанка судебные расходы

Арбитражный суд Пермского края отказал Агентству по страхованию вкладов во взыскании 1,061 млн руб. с юриста и кредитора Экопромбанка Арсения Грищенко. Ранее суд частично удовлетворил требования господина Грищенко о признании незаконным бездействия конкурсного управляющего. Как следует из решения Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, незаконным было признано бездействие управляющего, которое выразилось в непринятии своевременных действий по субординации требований экс-совладельца банка Петра Кондрашева, его дочери Лидии Поповцевой и ООО «Минерал Групп». Суд признал также незаконным бездействие по неподаче заявлений об оспаривании сделок господина Кондрашева и связанных с ним компаний и пропуске срока обращения в суд с заявлением о привлечении экс-совладельца к субсидиарной ответственности Экопромбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

После этого АСВ обратилось с иском к господину Грищенко о взыскании средств, потраченных в качестве судебных издержек. По мнению агентства, с господина Грищенко должно быть взыскано 1,06 млн руб., поскольку его требования были удовлетворены частично. В сумму издержек АСВ включило в том числе расходы представителей агентства на командировки в Пермь, проживание в отелях, а также на такси.

Господин Грищенко с требованиями агентства не согласился. Он указал, что его иск носит неимущественный характер, поэтому судебные расходы могут быть взысканы только в пользу «победившей» стороны. Ответчик отметил также, что у АСВ не было необходимости отправлять в процессы двух-трех представителей, поскольку в основной части заседаний выступал только один из них, и вообще они могли участвовать в рассмотрении спора удаленно. По мнению Арсения Грищенко, АСВ еще и переплачивало за командировки, покупая представителям дорогие билеты и гостиничные номера. Расходы, понесенные на отели, в сумме 15–16 тыс. за ночь в номере, не соответствуют обычным расценкам на проживание в Перми, уточнял он.