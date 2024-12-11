Полиция Южной Кореи провела обыски в штаб-квартире спецназа

Южнокорейская полиция провела обыски в Комитете начальников штабов вооруженных сил страны, а также в штаб-квартире командования сил спецназначения в рамках расследования обстоятельств введения военного положения, пишут «Рёнхап» и «Чосон ильбо». Незадолго до этого следственные мероприятия прошли в офисе президента Юн Сок Ёля.

Специальная следственная группа расследует события, произошедшие в ночь на 4 декабря, когда бойцы спецназа прибыли к зданию Национального собрания Южной Кореи, чтобы, как предполагается, не дать депутатам проголосовать против введения военного положения. Тогда же сообщалось, что на улицах Сеула замечена военная техника, а у парламента — вертолеты.

Командующий силами спецназа генерал-лейтенант Квак Чон Гын на заседании парламентского комитета по обороне рассказал, что в ту ночь Юн Сок Ёль поручил ему «вытащить депутатов» из здания Национального собрания, пока не собран кворум для голосования по военному положению (150 и 300). Квак Чон Гын утверждает, что после консультаций с командирами на местах было решено не штурмовать здание.

Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки контролирующей парламент «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Военное положение было отменено спустя шесть часов, поскольку парламент проголосовал против. Расследование о мятеже и госизмене ведется в том числе в отношении Ким Ён Хёна, который и предложил ввести военное положение. Минувшей ночью он пытался покончить собой в следственном изоляторе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».

Лусине Баласян