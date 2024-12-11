В Москве будут использовать камеры, установленные на прицепах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует использовать в Москве передвижные камеры, установленные на прицепах, для автоматической фиксации нарушений на дорогах, рассказал в беседе с «Ъ» руководитель организации Михаил Кизлык. По его словам, в настоящий момент такой подход обсуждается с Госавтоинспекцией.

По словам Михаила Кизлыка, сейчас в Москве используется 59 передвижных комплексов на базе микроавтобусов. Но они уже не отвечают современным требованиям, а содержать такую технику затратно. Кроме того, в микроавтобусе постоянно должен находиться человек. ЦОДД планирует изменить сам подход к использованию таких комплексов.

«Мы хотим прийти к иному формату: прицеп, на котором устанавливается передвижная камера, световое табло, предупреждающая сигнализация и так далее. Прицеп будет доставляться в место аварийности, монтироваться, далее фиксация нарушений идет автоматически, без участия людей»,— рассказал руководитель организации.

Подробнее о планах ЦОДД — в материале «Ъ».