МИД заявил, что делает все необходимое для безопасности россиян в Сирии

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что безопасность граждан России в Сирии является абсолютным приоритетом. По ее словам, сейчас в стране складывается «драматическая» ситуация, но ведомство принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ситуация в Сирии драматическая, главное, чтобы она из драматической не превратилась в тотально трагическую. Сейчас самое важное, наш приоритет — это, безусловно, безопасность наших граждан. Это абсолютный приоритет»,— сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik.

Представитель российского МИДа отметила, что ведомство не разделяет сограждан на тех, кто уехал в Сирию, и тех, кто живет в России. «Это и наши граждане, которые находятся там, находятся в качестве специалистов, это наши военные, это наши дипломаты, это члены семей сирийцев, это журналисты, люди, которые работали с российскими СМИ, в том числе имели российские паспорта»,— добавила она.

6 декабря посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть Сирию «в связи со сложной военно-политической обстановкой». Спустя два дня, 8 декабря, в Дамаск вошли антиправительственные войска и заявили о свержении президента Башара Асада. Тогда же международный аэропорт Дамаска прекратил работу. На данный момент все рейсы остановлены.

Сколько россиян находится в Сирии — неизвестно. Накануне, 10 декабря, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в российские ведомства начали поступать обращения об эвакуации граждан России из Сирии. По ее словам, речь идет об обращениях граждан с детьми. Число обращений она не уточнила.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».