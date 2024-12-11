Над Брянской областью сбито 14 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 11 декабря отражали атаку в Брянской области. Над регионом перехвачено и уничтожено 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в Telegram.

Губернатор Александр Богомаз сообщал об уничтожении десяти БПЛА над регионом. В результате атаки произошел пожар на производственном предприятии. Пожарные потушили возгорание. Глава региона не уточнял, о каком именно предприятии идет речь.

В ночь на 11 декабря ракетной атаке подвергся Таганрог, сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Повреждены промышленное предприятие, котельная, сгорело 14 автомобилей. 27 многоквартирных домов остаются без тепла.