Полицейские обыскали офис президента Южной Кореи

Сотрудники полиции Южной Кореи приступили к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля и полицейских управлениях, сообщило «Рёнхап». По данным агентства, главы государства в момент прибытия следователей не было в помещении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание офиса президента Южной Кореи

Фото: Kim Hong-Ji, Reuters Здание офиса президента Южной Кореи

Фото: Kim Hong-Ji, Reuters

Ранее стало известно, что прокуратура присвоила господину Юну статус подозреваемого по делу о мятеже. В этой связи ему запрещен выезд из страны.

Агентство добавило, что рейды также провели в офисах столичной полиции Сеула и полицейского управления, ответственного за охрану здания Национальной ассамблеи.

Юн Сок Ёль, занявший должность президента в 2022 году, объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с контролирующей парламент оппозицией. Военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ, действовало около шести часов. Президент отменил его после голосования парламента. Оппозиция не смогла объявить ему импичмент, но в правящей партии ожидают отставки Юн Сок Ёля в начале следующего года. Накануне парламент одобрил назначение спецпрокурора для расследования в отношении главы государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».