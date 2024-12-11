Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полицейские обыскали офис президента Южной Кореи

Сотрудники полиции Южной Кореи приступили к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля и полицейских управлениях, сообщило «Рёнхап». По данным агентства, главы государства в момент прибытия следователей не было в помещении.

Здание офиса президента Южной Кореи

Здание офиса президента Южной Кореи

Фото: Kim Hong-Ji, Reuters

Здание офиса президента Южной Кореи

Фото: Kim Hong-Ji, Reuters

Ранее стало известно, что прокуратура присвоила господину Юну статус подозреваемого по делу о мятеже. В этой связи ему запрещен выезд из страны.

Агентство добавило, что рейды также провели в офисах столичной полиции Сеула и полицейского управления, ответственного за охрану здания Национальной ассамблеи.

Юн Сок Ёль, занявший должность президента в 2022 году, объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с контролирующей парламент оппозицией. Военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ, действовало около шести часов. Президент отменил его после голосования парламента. Оппозиция не смогла объявить ему импичмент, но в правящей партии ожидают отставки Юн Сок Ёля в начале следующего года. Накануне парламент одобрил назначение спецпрокурора для расследования в отношении главы государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...