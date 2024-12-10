Парламент Южной Кореи одобрил расследование в отношении президента Юна

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло законопроект о назначении постоянного специального прокурора для расследования в отношении президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения. Инициативу поддержали 210 депутатов, против выступили 63, еще 14 воздержались, передает «Рёнхап». Расследование касается подозрений в мятеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Согласно южнокорейскому законодательству, речь идет о действиях, направленных на подрыв работы конституционных органов власти. Наложить вето на законопроект, касающийся постоянного специального прокурора, президент не может. Предполагается, что расследование коснется в том числе командующего контрразведкой Ё Ин Хёна.

На том же заседании парламент принял резолюцию с призывом к аресту Юн Сок Ёля и еще семи чиновниокв. Среди них — бывший министр обороны Ким Ён Хён, инициатор военного положения, и начальник штаба армии Пак Ан Су, отвечавший за реализацию необходимых мер. Резолюцию поддержал 191 депутат, 94 проголосовали против, трое воздержались. В отношении президента и нескольких чиновников расследуется дело о госизмене и злоупотреблении властью, им запрещено покидать страну.

Юн Сок Ёль, занявший должность президента в 2022 году, объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с контролирующей парламент оппозицией. Военное положение, запрещающего деятельность парламента, партий и независимых СМИ, действовало около шести часов. Президент отменил его после голосования парламента. Оппозиция не смогла объявить ему импичмент, однако в правящей партии заявили о фактическом отстранении Юн Сок Ёля от должности главы государства.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».