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Коммерсантъ FM
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Бывший министр обороны Южной Кореи стал первым арестованным по делу о мятеже

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён арестован по обвинению в содействии президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа, включая введение кратковременного военного положения. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Он стал первым арестованным фигурантом дела. Президент Южной Кореи также проходит в статусе подозреваемого, ему запрещен выезд за рубеж. Организаторам попытки мятежа может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

Центральный районный суд Сеула выдал ордер на арест господина Кима после того, как прокуратура обвинила его в злоупотреблении властью и «важнейшей деятельности» во время попытки мятежа. Суд пришел к выводу, что степень обоснованности обвинений и тяжесть преступления подтверждают необходимость заключения Ким Ён Хёна под стражу.

Ким Ён Хёна обвиняют в сговоре с президентом для организации беспорядков, «подрывающих конституцию». Следствие считает, что экс-министр предложил президенту объявить военное положение и отдал приказ разместить военных на территории парламента и штаб-квартиры Национальной избирательной комиссии.

«Рёнхап» также сообщило о задержании комиссара национальной полиции Чо Чи Хо и начальника полиции Сеула Ким Пон Сика. Оба были арестованы около 3:50 утра (21:50 по мск), сообщила специальная следственная группа, которая занимается расследованием. По закону у полиции есть двое суток на то, чтобы допросить подозреваемых. Высокопоставленных полицейских подозревают в том, что они приказали подчиненным оцепить здание Национального собрания, чтобы помешать законодателям войти в зал заседаний и отменить указ Юн Сок Ёля о военном положении. В отношении господ Чо и Кима также действует запрет на поездки.

Юн Сок Ёль, занявший должность президента в 2022 году, объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с контролирующей парламент оппозицией. Военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ, действовало около шести часов. Президент отменил его после голосования парламента. Оппозиция не смогла объявить ему импичмент, но в правящей партии ожидают отставки Юн Сок Ёля в начале следующего года. Накануне парламент одобрил назначение спецпрокурора для расследования в отношении главы государства.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».

Фотогалерея

Ситуация в Южной Корее после объявления военного положения

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) назвал целью военного положения «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Глава государства также заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) назвал целью военного положения «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Глава государства также заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента

Фото: South Korea Unification Ministry / AP

Командующим военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су (в центре)

Командующим военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су (в центре)

Фото: Johanna Pullum / DVIDS

Минобороны страны сообщило, что деятельность парламента и политических партий будет приостановлена на время военного положения &lt;BR>На фото: военнослужащие в здании Национальной ассамблеи

Минобороны страны сообщило, что деятельность парламента и политических партий будет приостановлена на время военного положения
На фото: военнослужащие в здании Национальной ассамблеи

Фото: Reuters

Издательства и СМИ будут находится под контролем военного командования

Издательства и СМИ будут находится под контролем военного командования

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Вертолет около здания Национальной ассамблеи

Вертолет около здания Национальной ассамблеи

Фото: Reuters / Yonhap

Полицейские блокируют вход в Национальную ассамблею

Полицейские блокируют вход в Национальную ассамблею

Фото: Reuters / Yonhap

Решение президента не поддержала как правящая партия «Сила народа», так и оппозиционная Демократическая партии

Решение президента не поддержала как правящая партия «Сила народа», так и оппозиционная Демократическая партии

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Военнослужащие около здания парламента

Военнослужащие около здания парламента

Фото: Reuters

После объявления военного положения в стране начались протесты. Митингующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи

После объявления военного положения в стране начались протесты. Митингующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи

Фото: Lee Jin-man / AP

После объявления военного положения курс южнокорейской воны по отношению к доллару сократился на 2,6%, до двухлетнего минимума. Кроме того, упали акции южнокорейских компаний &lt;BR>На фото: валютные трейдеры в офисе KEB Hana Bank

После объявления военного положения курс южнокорейской воны по отношению к доллару сократился на 2,6%, до двухлетнего минимума. Кроме того, упали акции южнокорейских компаний
На фото: валютные трейдеры в офисе KEB Hana Bank

Фото: Ahn Young-joon / AP

В июле в парламенте предлагали отстранить президента, обвиняемого в коррупции и разжигании угрозы войны с Северной Кореей

В июле в парламенте предлагали отстранить президента, обвиняемого в коррупции и разжигании угрозы войны с Северной Кореей

Фото: Ahn Young-joon / AP

Протестующие около здания Национальной ассамблеи

Протестующие около здания Национальной ассамблеи

Фото: Lee Jin-man / AP

«После принятия резолюции объявление военного положения недействительно», — заявил спикер парламента У Вон Сик (на фото) &lt;BR>Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену в стране военного положения

«После принятия резолюции объявление военного положения недействительно», — заявил спикер парламента У Вон Сик (на фото)
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену в стране военного положения

Фото: South Korea's National Assembly Speaker's Office / AP

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (на фото) назвал целью военного положения «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Глава государства также заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента

Фото: South Korea Unification Ministry / AP

Командующим военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су (в центре)

Фото: Johanna Pullum / DVIDS

Минобороны страны сообщило, что деятельность парламента и политических партий будет приостановлена на время военного положения
На фото: военнослужащие в здании Национальной ассамблеи

Фото: Reuters

Издательства и СМИ будут находится под контролем военного командования

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Вертолет около здания Национальной ассамблеи

Фото: Reuters / Yonhap

Полицейские блокируют вход в Национальную ассамблею

Фото: Reuters / Yonhap

Решение президента не поддержала как правящая партия «Сила народа», так и оппозиционная Демократическая партии

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Военнослужащие около здания парламента

Фото: Reuters

После объявления военного положения в стране начались протесты. Митингующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи

Фото: Lee Jin-man / AP

После объявления военного положения курс южнокорейской воны по отношению к доллару сократился на 2,6%, до двухлетнего минимума. Кроме того, упали акции южнокорейских компаний
На фото: валютные трейдеры в офисе KEB Hana Bank

Фото: Ahn Young-joon / AP

В июле в парламенте предлагали отстранить президента, обвиняемого в коррупции и разжигании угрозы войны с Северной Кореей

Фото: Ahn Young-joon / AP

Протестующие около здания Национальной ассамблеи

Фото: Lee Jin-man / AP

«После принятия резолюции объявление военного положения недействительно», — заявил спикер парламента У Вон Сик (на фото)
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену в стране военного положения

Фото: South Korea's National Assembly Speaker's Office / AP

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