Бывший министр обороны Южной Кореи стал первым арестованным по делу о мятеже

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён арестован по обвинению в содействии президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа, включая введение кратковременного военного положения. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Он стал первым арестованным фигурантом дела. Президент Южной Кореи также проходит в статусе подозреваемого, ему запрещен выезд за рубеж. Организаторам попытки мятежа может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

Центральный районный суд Сеула выдал ордер на арест господина Кима после того, как прокуратура обвинила его в злоупотреблении властью и «важнейшей деятельности» во время попытки мятежа. Суд пришел к выводу, что степень обоснованности обвинений и тяжесть преступления подтверждают необходимость заключения Ким Ён Хёна под стражу.

Ким Ён Хёна обвиняют в сговоре с президентом для организации беспорядков, «подрывающих конституцию». Следствие считает, что экс-министр предложил президенту объявить военное положение и отдал приказ разместить военных на территории парламента и штаб-квартиры Национальной избирательной комиссии.

«Рёнхап» также сообщило о задержании комиссара национальной полиции Чо Чи Хо и начальника полиции Сеула Ким Пон Сика. Оба были арестованы около 3:50 утра (21:50 по мск), сообщила специальная следственная группа, которая занимается расследованием. По закону у полиции есть двое суток на то, чтобы допросить подозреваемых. Высокопоставленных полицейских подозревают в том, что они приказали подчиненным оцепить здание Национального собрания, чтобы помешать законодателям войти в зал заседаний и отменить указ Юн Сок Ёля о военном положении. В отношении господ Чо и Кима также действует запрет на поездки.

Юн Сок Ёль, занявший должность президента в 2022 году, объявил военное положение 3 декабря, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с контролирующей парламент оппозицией. Военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ, действовало около шести часов. Президент отменил его после голосования парламента. Оппозиция не смогла объявить ему импичмент, но в правящей партии ожидают отставки Юн Сок Ёля в начале следующего года. Накануне парламент одобрил назначение спецпрокурора для расследования в отношении главы государства.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей».