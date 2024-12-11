Глава МИД Турции допустил расширение конфликта на Украине до ядерного кризиса

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможном географическом расширении конфликта на Украине и потенциальном применении в этой связи ядерного оружия. В выступлении в парламенте он подчеркнул, что такие риски были отмечены и ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Бесспорно, что война может как расшириться географически, так и перейти в гораздо более опасное измерение, такое как применение ядерного оружия»,— сказал господин Фидан (цитата по «РИА Новости»).

Глава турецкого МИДа также отметил, что военная поддержка Украины западными странами и атаки украинской армии на российскую территорию значительно повысили напряженность в регионе.

В то же время, по словам Хакана Фидана, Турция в 2025 году продолжит содействовать скорейшему мирному урегулированию конфликта.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после разрешения Украине применять западное оружие НАТО вступило в войну с РФ, и не исключил ударов России по военным базам альянса в Польше и Румынии. Глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ударах ATACMS, сказал, что терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением. 6 декабря он допустил размещение «Орешника» в Белоруссии.

Подробности — в репортаже Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».