Автобусы Сочи украшают к Новому году

Автотранспортные предприятия Сочи начали украшать автобусы в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Основным элементом оформления стал новогодний шар, выполненный в белом и золотом цветах. В дизайне логотипов использовали узнаваемые архитектурные памятники и природные достопримечательности региона.

За последние четыре месяца в Сочи перевезли свыше 600 тыс. пассажиров на двух основных маршрутах благодаря новым автобусам. Летом в город прибыла третья партия из 26 автобусов большого класса, которые обслуживают маршруты №7 и №87.

Исполняющий обязанности директора департамента транспорта Сочи Вадим Копылов сообщил, что в рамках данного проекта в курортный город поступило всего 77 единиц нового транспортного средства. Эти автобусы полностью соответствуют современным стандартам безопасности и требованиям безбарьерной среды. Они оснащены передовыми системами климат-контроля, валидаторами для бескондукторной оплаты проезда и устройствами для учета пассажиропотока.

Маршрут №2М, который раньше соединял железнодорожный вокзал с улицами Донской и Виноградной, продлят до микрорайона Макаренко. Однако в связи с изменениями некоторые остановки, такие как «Рынок (ул. Конституции СССР)», «Отель "Звездный"», «Кинотеатр "Родина"», «Магазин "Быт"» и «Хлебозавод», исключат из маршрута.

Кроме того, с 4 декабря в Сочи начали действовать новые тарифы на проезд по нерегулируемым маршрутам. В дневное время стоимость проезда на маршрутах №4, 6, 24, 92 и 94 составит 52 руб. В утренние часы (с 05:00 до 07:00) и в вечернее время (с 21:00 до завершения рейсов) цена вырастет до 55 руб.

Мария Удовик